RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Росія не визнає порушення вертольотом повітряного простору України

Автор: Дмитро Левицький

Українські прикордонники отримали відповідь від Росії щодо вчорашнього інциденту на державному кордоні в Сумській області. Росія не визнає, що її вертоліт порушив повітряний простір України.

Про це йдеться на сайті ДПСУ.

"У своїй відповіді російські прикордонники намагаються стверджувати, що авіація застосовувалася вздовж їхнього кордону і факт порушення не визнають. При цьому, не надаючи жодних підтверджень, вони посилаються на показання незрозумілих "приладів об'єктивного контролю", - розповіли в прикордонній службі.

Українські прикордонники зазначили, що не здивовані такою риторикою державних органів Росії.

"Сусідня країна звикла заперечувати та не визнавати допущені або вчинені порушення, завжди посилаючись на безпідставність наведених їм фактів", - додали в ДПСУ.

Нагадаємо, вчора російський військовий вертоліт Мі-8 порушив держкордон України та залетів на 50 метрів вглиб українського повітряного простору. Українська сторона звернулася до Росії за поясненнями щодо цього маневру.

Присутність російського вертольоту біля держкордону підтвердили у Повітряних силах України, але військові не змогли підтвердити, чи дійсно він порушив повітряний простір.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Государственная пограничная службаРосійська ФедераціяУкраїнавертолетвоздушное пространство
Читайте також
Нові санкції США проти Росії можуть торкнутися осіб з керівництва країни, - ЗМІ
МЗС відреагувало на виклик повіреного в РФ і нагадало про напад в Петербурзі
Прогноз погоди