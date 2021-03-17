Росія не визнає порушення вертольотом повітряного простору України

Українські прикордонники отримали відповідь від Росії щодо вчорашнього інциденту на державному кордоні в Сумській області. Росія не визнає, що її вертоліт порушив повітряний простір України.

Про це йдеться на сайті ДПСУ .

"У своїй відповіді російські прикордонники намагаються стверджувати, що авіація застосовувалася вздовж їхнього кордону і факт порушення не визнають. При цьому, не надаючи жодних підтверджень, вони посилаються на показання незрозумілих "приладів об'єктивного контролю", - розповіли в прикордонній службі.

Українські прикордонники зазначили, що не здивовані такою риторикою державних органів Росії.

"Сусідня країна звикла заперечувати та не визнавати допущені або вчинені порушення, завжди посилаючись на безпідставність наведених їм фактів", - додали в ДПСУ.