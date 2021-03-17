Россия не признает нарушение вертолетом воздушного пространства Украины

Украинские пограничники получили ответ от России относительно вчерашнего инцидента на государственной границе в Сумской области. Россия не признает, что ее вертолет нарушил воздушное пространство Украины.

Об этом говорится на сайте ГПСУ .

"В своем ответе российские пограничники пытаются утверждать, что авиация применялась вдоль их границы и факт нарушения не признают. При этом, не наводя никаких подтверждений, они ссылаются на показания непонятных "приборов объективного контроля", - рассказали в пограничной службе.

Украинские пограничники отметили, что не удивлены такой риторикой государственных органов России.

"Соседняя страна привыкла отрицать и не признавать допущенные или совершенные нарушения, всегда ссылаясь на безосновательность приведенных им фактов", - добавили в ГПСУ.