ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Россия не признает нарушение вертолетом воздушного пространства Украины

Новина українською → Украина, Среда 17 марта 2021 16:48
Россия не признает нарушение вертолетом воздушного пространства Украины Фото: вертолет Ми-8 (mil.ru)
Автор: Дмитрий Левицкий

Украинские пограничники получили ответ от России относительно вчерашнего инцидента на государственной границе в Сумской области. Россия не признает, что ее вертолет нарушил воздушное пространство Украины.

Об этом говорится на сайте ГПСУ.

"В своем ответе российские пограничники пытаются утверждать, что авиация применялась вдоль их границы и факт нарушения не признают. При этом, не наводя никаких подтверждений, они ссылаются на показания непонятных "приборов объективного контроля", - рассказали в пограничной службе.

Украинские пограничники отметили, что не удивлены такой риторикой государственных органов России.

"Соседняя страна привыкла отрицать и не признавать допущенные или совершенные нарушения, всегда ссылаясь на безосновательность приведенных им фактов", - добавили в ГПСУ.

Напомним, вчера российский военный вертолет Ми-8 нарушил госграницу Украины и залетел на 50 метров вглубь украинского воздушного пространства. Украинская сторона обратилась к России за разъяснениями относительно этого маневра.

Присутствие российского вертолета у госграницы подтвердили в Воздушных силах Украины, но военные не смогли подтвердить, действительно ли он нарушил воздушное пространство.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Государственная пограничная служба Российская Федерация Украина вертолет воздушное пространство
NEWS
COVID-паспорт. Как будет работать зеленый сертификат ЕС: предложения Еврокомиссии
COVID-паспорт. Как будет работать зеленый сертификат ЕС: предложения Еврокомиссии
DAILY
Руководитель САП Максим Грищук: Я думаю, что в деле ПриватБанка была утечка
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Руководитель САП Максим Грищук: Я думаю, что в деле ПриватБанка была утечка