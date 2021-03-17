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Росія не визнає порушення вертольотом повітряного простору України

Новость на русском → Україна, Середа 17 березня 2021 16:48
Росія не визнає порушення вертольотом повітряного простору України Фото: вертоліт Мі-8 (mil.ru)
Автор: Дмитро Левицький

Українські прикордонники отримали відповідь від Росії щодо вчорашнього інциденту на державному кордоні в Сумській області. Росія не визнає, що її вертоліт порушив повітряний простір України.

Про це йдеться на сайті ДПСУ.

"У своїй відповіді російські прикордонники намагаються стверджувати, що авіація застосовувалася вздовж їхнього кордону і факт порушення не визнають. При цьому, не надаючи жодних підтверджень, вони посилаються на показання незрозумілих "приладів об'єктивного контролю", - розповіли в прикордонній службі.

Українські прикордонники зазначили, що не здивовані такою риторикою державних органів Росії.

"Сусідня країна звикла заперечувати та не визнавати допущені або вчинені порушення, завжди посилаючись на безпідставність наведених їм фактів", - додали в ДПСУ.

Нагадаємо, вчора російський військовий вертоліт Мі-8 порушив держкордон України та залетів на 50 метрів вглиб українського повітряного простору. Українська сторона звернулася до Росії за поясненнями щодо цього маневру.

Присутність російського вертольоту біля держкордону підтвердили у Повітряних силах України, але військові не змогли підтвердити, чи дійсно він порушив повітряний простір.

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