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Россия признает "ДНР" и "ЛНР" в фактических границах, - комитет Совфеда РФ

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Москва, Понедельник 21 февраля 2022 22:59
Россия признает "ДНР" и "ЛНР" в фактических границах, - комитет Совфеда РФ Фото: президент России Владимир Путин сегодня признал "ЛДНР" (forbes ru)
Автор: Сергей Новиков

Российская Федерация признает так называемые Донецкую и Луганскую "народные республики" в фактических границах. То есть речь о признании в административных границах украинских областей не идет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

"Речь идет, разумеется, о тех территориях, которые находятся в установленных сегодня границах. Все остальное находится за рамками юридических действий", - заявил замглавы комитета Совета Федерации международным делам Андрей Климов.

Он добавил, что подписанные с представителями оккупационных властей "договоры" будут ратифицированы во вторник, 22 февраля.

Отметим, на заседании Совбеза РФ президенту Владимиру Путину предлагали признать "ЛДНР" в административных границах Донецкой и Луганской областей Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что президент США Джо Байден в ответ на решение Путина введет санкции, которые запретят новые инвестиции, торговлю и финансирование оккупированного Донбасса.

А министр иностранных дел Германии Анналена Бербок назвала решение признать независимость так называемых "ЛДНР" ударом по мирному урегулированию конфликта в Украине.

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