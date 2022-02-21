Росія визнає "ДНР" і "ЛНР" у фактичних кордонах, - комітет Радфеду РФ
Російська Федерація визнає так звані Донецьку і Луганську "народні республіки" у фактичних межах. Тобто мова про визнання в адміністративних межах українських областей не йде.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.
"Мова йде, зрозуміло, про ті території, які знаходяться у встановлених сьогодні кордонах. Все інше знаходиться за рамками юридичних дій", - заявив заступник голови комітету Ради федерації міжнародних справ Андрій Клімов.
Він додав, що підписані з представниками окупаційної влади "договори" будуть ратифіковані у вівторок, 22 лютого.
Зазначимо, на засіданні Ради безпеки РФ президенту Володимиру Путіну пропонували визнати "ЛДНР" в адміністративних кордонах Донецької та Луганської областей України.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден у відповідь на рішення Путіна введе санкції, які заборонять нові інвестиції, торгівлю та фінансування окупованого Донбасу.
А міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок назвала рішення визнати незалежність так званих "ЛДНР" ударом по мирному врегулюванню конфлікту в Україні.