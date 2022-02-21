Росія визнає "ДНР" і "ЛНР" у фактичних кордонах, - комітет Радфеду РФ

Російська Федерація визнає так звані Донецьку і Луганську "народні республіки" у фактичних межах. Тобто мова про визнання в адміністративних межах українських областей не йде.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС .

"Мова йде, зрозуміло, про ті території, які знаходяться у встановлених сьогодні кордонах. Все інше знаходиться за рамками юридичних дій", - заявив заступник голови комітету Ради федерації міжнародних справ Андрій Клімов.

Він додав, що підписані з представниками окупаційної влади "договори" будуть ратифіковані у вівторок, 22 лютого.

Зазначимо, на засіданні Ради безпеки РФ президенту Володимиру Путіну пропонували визнати "ЛДНР" в адміністративних кордонах Донецької та Луганської областей України.