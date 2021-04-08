Россия о привлечении США в "Нормандию": чем больше участников, тем сложнее найти решение

По словам Козака, увеличение количества участников переговорного процесса, только усложнит поиск решения.

"Помогут ли американцы урегулировать конфликт? Мы это даже в нормандском формате обсуждали. Только надо помнить одно: чем больше участников переговоров - тем сложнее найти решение", - сказал он.

Козак также повторил российский нарратив о том, что переговоры по урегулированию на Донбассе должна вести Украина с боевиками так называемых "ДНР" и "ЛНР".

"На самом деле, ни нормандский формат, ни Россия, ни Франция, ни Германия не нужны. Нужны Донбасс и Украина. Договориться об условиях мирного сосуществования. Чем меньше будет посредников, тем лучше", - заявил представитель Кремля.