UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Россия о привлечении США в "Нормандию": чем больше участников, тем сложнее найти решение

Автор: Дмитрий Левицкий

Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак высказался о привлечении США к переговорам в нормандском формате. По его мнению, участие Вашингтона в переговорах не поможет урегулировать конфликт на Донбассе.

Об этом шла речь на пресс-конференции в Москве.

По словам Козака, увеличение количества участников переговорного процесса, только усложнит поиск решения.

"Помогут ли американцы урегулировать конфликт? Мы это даже в нормандском формате обсуждали. Только надо помнить одно: чем больше участников переговоров - тем сложнее найти решение", - сказал он.

Козак также повторил российский нарратив о том, что переговоры по урегулированию на Донбассе должна вести Украина с боевиками так называемых "ДНР" и "ЛНР".

"На самом деле, ни нормандский формат, ни Россия, ни Франция, ни Германия не нужны. Нужны Донбасс и Украина. Договориться об условиях мирного сосуществования. Чем меньше будет посредников, тем лучше", - заявил представитель Кремля.

Напомним, за привлечение США к переговорам в нормандском формате выступал глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук. По его убеждению, участие Вашингтона "укрепит позвоночник переговоров".

После этого вице-премьер Алексей Резников заявлял, что участие США в нормандском формате возможно и приемлемо.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикипереговорыНормандский формат
Читайте также
Козак: начало боевых действий на Донбассе - это начало конца Украины
В России заявили, что в случае необходимости "станут на защиту" жителей Донбасса
Прогноз погоды