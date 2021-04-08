Росія про залучення США до "Нормандії": чим більше учасників, тим складніше знайти рішення

За словами Козака, збільшення кількості учасників переговорного процесу, тільки ускладнить пошук рішення.

"Чи допоможуть американці врегулювати конфлікт? Ми це навіть у нормандському форматі обговорювали. Тільки треба пам'ятати одне: чим більше учасників переговорів - тим складніше знайти рішення", - сказав він.

Козак також повторив російський наратив про те, що переговори щодо врегулювання на Донбасі повинна вести Україна з бойовиками так званих "ДНР" та "ЛНР".

"Насправді, ні нормандський формат, ні Росія, ні Франція, ні Німеччина не потрібні. Потрібні Донбас та Україна. Домовитися про умови мирного співіснування. Чим менше буде посередників, тим краще", - заявив представник Кремля.