Россия только притворяется, что ведет переговоры с Украиной, - МИД Франции

Россия только делает вид, что ведет переговоры с Украиной о прекращении войны, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан. По его словам, представители украинской делегации подозревают, что Москва таким образом стремится выиграть время.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Жан-Ив Ле Дриана газете Le Parisien.
Глава МИД Франции отметил, что переговоры России и Украины должны быть сосредоточены прежде всего на прекращении огня, поскольку нельзя вести "переговоры с пистолетом у головы". По его словам, Москва притворяется, что ведет переговоры об окончании войны.
При этом французский министр заявил о важности сохранения каналов переговоров с Владимиром Путиным. Жан-Ив Ле Дриан подчеркнул, что это важно для привлечения России к ответственности за ее действия.
"Мы сохраняем постоянный канал для переговоров с Украиной", добавил глава французского МИД.
Как отмечает газета, украинские участники переговоров также скептически относятся к намерениям России за столом переговоров, подозревая, что Кремль может выиграть время для перегруппировки своих вооруженных сил.
Напомним, 16 марта продолжился очередной раунд переговоров России и Украины, который затянулся на три дня и несколько раз прерывался на технические паузы.
Отметим, на переговорах Украина требует от России полного прекращения огня и вывода войск, а также гарантий безопасности. Москва, в свою очередь, выдвигает территориальные претензии к Киеву.
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