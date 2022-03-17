Россия только притворяется, что ведет переговоры с Украиной, - МИД Франции

Глава МИД Франции отметил, что переговоры России и Украины должны быть сосредоточены прежде всего на прекращении огня, поскольку нельзя вести "переговоры с пистолетом у головы". По его словам, Москва притворяется, что ведет переговоры об окончании войны.

При этом французский министр заявил о важности сохранения каналов переговоров с Владимиром Путиным. Жан-Ив Ле Дриан подчеркнул, что это важно для привлечения России к ответственности за ее действия.

"Мы сохраняем постоянный канал для переговоров с Украиной", добавил глава французского МИД.

Как отмечает газета, украинские участники переговоров также скептически относятся к намерениям России за столом переговоров, подозревая, что Кремль может выиграть время для перегруппировки своих вооруженных сил.