ru ua
Ср, 16 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Возможны лишь при диалоге президентов. Подоляк назвал главные позиции Украины

Новина українською →
Среда 16 марта 2022 16:14
Возможны лишь при диалоге президентов. Подоляк назвал главные позиции Украины Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Во время переговоров Украина требует от России гарантии безопасности, прекращении огня и полного вывода войск. Как отметил советник председателя Офиса президента Михаил Подоляк, достичь этого можно лишь при встрече лидеров стран.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Подоляка в интервью американскому каналу PBS

"Наша позиция на переговорах вполне конкретная – юридически выверенные гарантии безопасности; прекращение огня; вывод российских войск. Все это возможно только за прямого диалога глав Украины и РФ",- пишет Подоляк.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Украина не намерена принимать шведскую или австрийскую модель нейтралитета во время переговоров с агрессором. Между тем в России поддерживают инициативу Израиля и Турции относительно посредничества в переговорах с Украиной.

Война России против Украины продолжается двадцать один день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина Российская Федерация
NEWS
"Вспомните Перл-Харбор или 11 сентября". Зеленский просит США закрыть небо или дать ПВО
"Вспомните Перл-Харбор или 11 сентября". Зеленский просит США закрыть небо или дать ПВО
DAILY
Николай Жирнов: Окружить Киев – это не выиграть битву за Киев. Победа будет за нами
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Николай Жирнов: Окружить Киев – это не выиграть битву за Киев. Победа будет за нами