Возможны лишь при диалоге президентов. Подоляк назвал главные позиции Украины

Во время переговоров Украина требует от России гарантии безопасности, прекращении огня и полного вывода войск. Как отметил советник председателя Офиса президента Михаил Подоляк, достичь этого можно лишь при встрече лидеров стран.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Подоляка в интервью американскому каналу PBS

" Наша позиция на переговорах вполне конкретная – юридически выверенные гарантии безопасности; прекращение огня; вывод российских войск. Все это возможно только за прямого диалога глав Украины и РФ",- пишет Подоляк.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Украина не намерена принимать шведскую или австрийскую модель нейтралитета во время переговоров с агрессором. Между тем в России поддерживают инициативу Израиля и Турции относительно посредничества в переговорах с Украиной.

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