RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росія тільки прикидається, що веде переговори з Україною, - МЗС Франції

Фото: міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Росія тільки вдає, що веде переговори з Україною про припинення війни, заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан. За його словами, представники української делегації підозрюють, що Москва таким чином прагне виграти час.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Жан-Ів Ле Дріана газеті Le Parisien.

Глава МЗС Франції зазначив, що переговори Росії і України повинні бути зосереджені насамперед на припиненні вогню, оскільки не можна вести "переговори з пістолетом у голови". За його словами, Москва прикидається, що веде переговори про закінчення війни.

При цьому французький міністр заявив про важливість збереження каналів переговорів з Володимиром Путіним. Жан-Ів Ле Дріан підкреслив, що це важливо для притягнення Росії до відповідальності за її дії.

"Ми зберігаємо постійний канал для переговорів з Україною", додав глава французького МЗС.

Як зазначає газета, українські учасники переговорів також скептично ставляться до намірів Росії за столом переговорів, підозрюючи, що Кремль може виграти час для перегрупування своїх збройних сил.

Нагадаємо, 16 березня продовжився черговий раунд переговорів Росії та України, який затягнувся на три дні і кілька разів переривався на технічні паузи.

Зазначимо, на переговорах Україна вимагає від Росії повного припинення вогню і виведення військ, а також гарантій безпеки. Москва, своєю чергою, висуває територіальні претензії до Києва.

Війна Росії проти України триває 22-й день. Що відбувається на фронтах і ситуація в містах - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти УкраїниФранція