Сложный процесс. Переговоры Украины и России продолжатся завтра, - Подоляк

Украина и Россия продолжат переговоры уже с завтрашнего дня. Как отметил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, процесс сложный, однако место для компромисса есть.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Подоляка.

"Продолжим завтра. Очень тяжелый и вязкий переговорный процесс. Налицо принципиальные противоречия. Во время перерыва продолжится работа в подгруппах",- пишет Подоляк.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что сегодня, 15 марта, во время переговоров, стороны договорились возобновить консультации на главной платформе.

Также издание раскрывало все подробности переговоров за 14 марта.

Между тем у президента Российской Федерации Владимира Путина не намерены прогнозировать, когда будет мирный договор с Украиной.

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