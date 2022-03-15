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Сложный процесс. Переговоры Украины и России продолжатся завтра, - Подоляк

Новина українською →
Вторник 15 марта 2022 21:44
Сложный процесс. Переговоры Украины и России продолжатся завтра, - Подоляк Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Украина и Россия продолжат переговоры уже с завтрашнего дня. Как отметил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, процесс сложный, однако место для компромисса есть.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Подоляка.

"Продолжим завтра. Очень тяжелый и вязкий переговорный процесс. Налицо принципиальные противоречия. Во время перерыва продолжится работа в подгруппах",- пишет Подоляк.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что сегодня, 15 марта, во время переговоров, стороны договорились возобновить консультации на главной платформе.

Также издание раскрывало все подробности переговоров за 14 марта.

Между тем у президента Российской Федерации Владимира Путина не намерены прогнозировать, когда будет мирный договор с Украиной.

Война России против Украины продолжается двадцатый день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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