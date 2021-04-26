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Россия приняла меры против дипломатов США и изменила порядок их поездок

Автор: РБК-Украина

Министерство иностранных дел России вручило временному поверенному в делах США Бартлу Горману ноту об изменении действующего порядка поездок по территории России. Речь идет мерах в отношении американских дипломатов.

Об этом говорится в сообщении на сайте МИД России.

Сообщается, что сегодня замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков встретился с Горманом. На встрече обсуждались вопросы двусторонних отношений. Дипломату вручили ноту о вносимых российской стороной изменениях в действующий порядок поездок по территории Российской Федерации для сотрудников посольства и консульских учреждений США.

Кроме того, американской стороне сообщили, что в ближайшее время ожидаются дальнейшие меры.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия начала формировать список так называемых "недружественных стран". Этим странам будет запрещено нанимать граждан России для работы в своих посольствах. На сегодня в этом списке есть США.

Кроме того, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва готова принимать дальнейшие меры в ответ на американские санкции.

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