Россия приняла меры против дипломатов США и изменила порядок их поездок

Министерство иностранных дел России вручило временному поверенному в делах США Бартлу Горману ноту об изменении действующего порядка поездок по территории России. Речь идет мерах в отношении американских дипломатов.

Об этом говорится в сообщении на сайте МИД России .

Сообщается, что сегодня замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков встретился с Горманом. На встрече обсуждались вопросы двусторонних отношений. Дипломату вручили ноту о вносимых российской стороной изменениях в действующий порядок поездок по территории Российской Федерации для сотрудников посольства и консульских учреждений США.

Кроме того, американской стороне сообщили, что в ближайшее время ожидаются дальнейшие меры.