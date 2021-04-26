Росія вжила заходів проти дипломатів США та змінила порядок їх поїздок

Міністерство закордонних справ Росії вручило тимчасовому повіреному в справах США Бартлу Горману ноту про зміну чинного порядку поїздок по території Росії. Йдеться про заходи щодо американських дипломатів.
Про це йдеться в повідомленні на сайті МЗС Росії.
Повідомляється, що сьогодні заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков зустрівся з Горманом. На зустрічі обговорювалися питання двосторонніх відносин. Дипломату вручили ноту про внесені російською стороною зміни до діючого порядку поїздок по території Російської Федерації для співробітників посольства і консульських установ США.
Крім того, американській стороні повідомили, що найближчим часом очікуються подальші заходи.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія почала формувати список так званих "недружніх країн". Цим країнам буде заборонено наймати громадян Росії для роботи в своїх посольствах. На сьогодні в цьому списку є США.
Крім того, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва готова вживати подальших заходів у відповідь на американські санкції.