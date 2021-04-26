RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Росія вжила заходів проти дипломатів США та змінила порядок їх поїздок

Автор: РБК-Україна

Міністерство закордонних справ Росії вручило тимчасовому повіреному в справах США Бартлу Горману ноту про зміну чинного порядку поїздок по території Росії. Йдеться про заходи щодо американських дипломатів.

Про це йдеться в повідомленні на сайті МЗС Росії.

Повідомляється, що сьогодні заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков зустрівся з Горманом. На зустрічі обговорювалися питання двосторонніх відносин. Дипломату вручили ноту про внесені російською стороною зміни до діючого порядку поїздок по території Російської Федерації для співробітників посольства і консульських установ США.

Крім того, американській стороні повідомили, що найближчим часом очікуються подальші заходи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія почала формувати список так званих "недружніх країн". Цим країнам буде заборонено наймати громадян Росії для роботи в своїх посольствах. На сьогодні в цьому списку є США.

Крім того, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва готова вживати подальших заходів у відповідь на американські санкції.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Російська ФедераціяСполучені Штати Америкидипломаты