Росія вжила заходів проти дипломатів США та змінила порядок їх поїздок

Міністерство закордонних справ Росії вручило тимчасовому повіреному в справах США Бартлу Горману ноту про зміну чинного порядку поїздок по території Росії. Йдеться про заходи щодо американських дипломатів.

Про це йдеться в повідомленні на сайті МЗС Росії .

Повідомляється, що сьогодні заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков зустрівся з Горманом. На зустрічі обговорювалися питання двосторонніх відносин. Дипломату вручили ноту про внесені російською стороною зміни до діючого порядку поїздок по території Російської Федерації для співробітників посольства і консульських установ США.

Крім того, американській стороні повідомили, що найближчим часом очікуються подальші заходи.