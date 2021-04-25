Лавров пригрозил США дальнейшими мерами в ответ на санкции
Российская Федерация готова принять новые меры в отношении США в ответ на "недружественные шаги" и санкции. В то же время предложение о встрече президентов Москва восприняла позитивно.
Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.
"Все сказано в нашей реакции на последние недружественные шаги американцев. Мы объявили обо всех мерах, которые приняли и еще готовы принять, если продолжится эскалация", - заявил Лавров.
В то же время, по его словам, Москва позитивно восприняла предложение о встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. На сегодня изучается такая возможность.
Напомним, ранее помощник Путина сообщил, что встреча с Байденом может состояться в июне. При этом конкретные сроки зависят от многих факторов.
Отметим, ранее также стало известно, что Россия на полгода закрыла акваторию Крыма для иностранных кораблей. В связи с этим, а также на фоне заявления Чехии о связи российских спецслужб со взрывами на складе боеприпасов в 2014 и других дестабилизирующих действий России американский Госдеп отозвал временного поверенного в делах РФ.