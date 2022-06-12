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Россия пригрозила Польше ответом за наращивание сил НАТО

Фото: Россия пригрозила Польше из-за НАТО (Getty Images)
Автор: Наталья Скороход

В Министерстве иностранных дел России принрозили Польше за наращивание сил Североатлантического альянса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Глава департамента МИД России по связям с Европой Олег Тяпкин заявил, что реакция Москвы на наращивание сил НАТО в Польше будет соразмерной.

"Реакция, как всегда, будет соразмерной и адекватной, направленной на нейтрализацию потенциальных угроз безопасности Российской Федерации", - говорится в его сообщении.

Напомним, что Польша обеспокоена заявлениями России о ядерных ударах. Там воспринимают эти угрозы серьезно.

Ранее сообщалост, что Россия пригрозила войной всему Западу. Такое заявление сделал постпред РФ при ООН Василий Небензя.

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