Россия пригрозила Польше ответом за наращивание сил НАТО

В Министерстве иностранных дел России принрозили Польше за наращивание сил Североатлантического альянса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Глава департамента МИД России по связям с Европой Олег Тяпкин заявил, что реакция Москвы на наращивание сил НАТО в Польше будет соразмерной.

"Реакция, как всегда, будет соразмерной и адекватной, направленной на нейтрализацию потенциальных угроз безопасности Российской Федерации", - говорится в его сообщении.