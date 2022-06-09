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В России заявили об угрозе прямого конфликта с Западом

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Четверг 09 июня 2022 17:24
В России заявили об угрозе прямого конфликта с Западом Фото: РФ вновь заявила о конфликте с Западом (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия в очередной раз пригрозила Западу прямым военным конфликтом. В РФ заявили об угрозе информационной безопасности и "кибер-конфронтации".

Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя, сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости.

Российский чиновник на заседание Совбеза ООН заявил, что Запад создает в Украине "кибер-армию", которая "отрабатывает навыки, атакуя Россию".

"Милитаризация цифрового пространства, проводимая Западом, многократно увеличивает угрозу прямого военного столкновения. Безрассудные действия киевского режима могут повлечь полномасштабную кибер-конфронтацию, в которую будут втянуты и другие страны", - заявил Небензя.

При этом он добавил, что Россия готова "дать ответ" таким действиям западных стран.

Напомним, недавно в США подтвердили, что осуществляют хакерские операции в поддержку Украины.

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