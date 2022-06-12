Росія пригрозила Польщі відповіддю за нарощування сил НАТО

У Міністерстві закордонних справ Росії принрозили Польщі за нарощування сил Північноатлантичного альянсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Глава департаменту МЗС Росії зі зв'язків з Європою Олег Тяпкін заявив, що реакція Москви на нарощування сил НАТО в Польщі буде співмірною.

"Реакція, як завжди, буде співмірною і адекватною, спрямованою на нейтралізацію потенційних загроз безпеці Російської Федерації", - йдеться в його повідомленні.