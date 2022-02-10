Россия пригрозила Британии "выверенным и жестким" ответом на санкции

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил своей британской коллеге Элизабет Трасс, что Москва жестко ответит на санкции Лондона. Он назвал возможное введение Британией ограничений "актом агрессии".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД России .

Как заявили в пресс-службе российского дипведомства, Лавров на встрече с Трасс отметил неудовлетворительную ситуацию в отношениях между странами. Он также заявил о неприемлемости усиления санкционного давления на Россию, пообещав "адекватный и пропорциональный" ответ.

"Возможные антироссийские санкции, которые, согласно новым поправкам в британское законодательство, могут распространяться на любое физическое или юридическое лицо, так или иначе связанное с российским государством, в случае их введения могут расцениваться не иначе, как акт агрессии", - говорится в релизе российского МИД.