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Росія пригрозила Британії "вивіреною і жорсткою" відповіддю на санкції

Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив своїй британській колезі Елізабет трас, що Москва жорстко відповість на санкції Лондона. Він назвав можливе введення Британією обмежень "актом агресії".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС Росії.

Як заявили в пресслужбі російського дипвідомства, Лавров на зустрічі з трас відзначив незадовільну ситуацію у відносинах між країнами. Він також заявив про неприйнятність посилення санкційного тиску на Росію, пообіцявши "адекватну і пропорційну" відповідь.

"Можливі антиросійські санкції, які, згідно з новими поправками в британське законодавство, можуть поширюватися на будь-яку фізичну або юридичну особу, так чи інакше пов'язане з Російською державою, в разі їх введення можуть розцінюватися не інакше, як акт агресії", - йдеться в релізі російського МЗС.

За даними джерел The Guardian, Елізабет Трас на цьому тижні підпише законопроєкт про найжорсткіші санкції проти Росії, який потім буде направлений до британського парламенту.

Нагадаємо, 9-10 лютого Елізабет Трас перебувала в Росії з дводенним візитом. Вона обговорювала з Лавровим і представниками російської влади ситуацію навколо України.

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Російська ФедераціяВеликобританіяЛавров