Россия прибегла к скрытой мобилизации в Краснодаре, - Минобороны

За период войны против Украины, Российская Федерация понесла значительные потери. С целью привлечения добровольцев к своим военным преступлениям - агрессор прибег к скрытой мобилизации.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины.

"В связи со значительными потерями, что имеют оккупанты с начала войны, с целью привлечения добровольцев, в Краснодарском крае начато скрытую мобилизацию, увеличено распространение пропагандистских материалов касаемо "зверств неофашистов и необходимости уничтожения фашизма", - пишет пресс-служба.

Война России против Украины продолжается одиннадцатый день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция – в текстовом онлайне РБК-Украина.

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