Росія вдалася до прихованої мобілізації у Краснодарі, - Міноборони

За період війни проти України, Російська Федерація зазнала значних втрат. З метою залучення добровольців до своїх військових злочинів - агресор вдався до прихованої мобілізації.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міноборони України.

"У зв’язку зі значними втратами, що мають окупанти з початку війни, з метою залучення добровольців, у Краснодарському краї розпочато приховану мобілізацію, збільшено розповсюдження пропагандистських матеріалів щодо "звірств неофашистів та необхідність знищення фашизму", - пише пресслужба.

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