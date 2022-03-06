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Росія вдалася до прихованої мобілізації у Краснодарі, - Міноборони

Автор: Сергій Пишкін

За період війни проти України, Російська Федерація зазнала значних втрат. З метою залучення добровольців до своїх військових злочинів - агресор вдався до прихованої мобілізації.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міноборони України.

"У зв’язку зі значними втратами, що мають окупанти з початку війни, з метою залучення добровольців, у Краснодарському краї розпочато приховану мобілізацію, збільшено розповсюдження пропагандистських матеріалів щодо "звірств неофашистів та необхідність знищення фашизму", - пише пресслужба.

Війна Росії проти України триває одинадцятий день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах та міжнародна реакція – у текстовому онлайні РБК-Україна.

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