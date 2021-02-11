Россия превратила ОРДЛО и Крым в большой форпост, - Кравчук
Глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук заявил, что Россия сделала из Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей большой военный форпост. Он напомнил о постоянных нарушениях международного права Россией.
Об этом шла речь на заседании Совбеза ООН к годовщине минских соглашений.
"Обычной практикой стало нарушение неподконтрольной границы российскими грузовыми эшелонами и автоколоннами, которые доставляют на оккупированные территории оружие, вооружение и персонал. Фактически, Россия превратила ОРДЛО и Крым в свой большой военный форпост", - сказал Кравчук.
Как добавил глава украинской делегации, Украина надеется, что реинтеграция Крыма и Донбасса скоро наступит.
"Надеюсь, что реинтеграция скоро наступит и чем раньше, тем лучше. Украина продолжит предпринимать необходимые усилия для урегулирования конфликта, мы ожидаем этого и от российской стороны", - заявил он.
Напомним, на выходных российские оккупанты в Крыму учились сбивать беспилотники комплексами "Панцирь-С1".
Также РБК-Украина писало, что Россия нарастила военное присутствие в Крыму. Об этом свидетельствуют космические снимки оккупированного полуострова.