Оккупанты в Крыму учились сбивать беспилотники "Панцирями-С1"
Войска России провели учения на территории оккупированного Крыма. Оккупационные войска учились находить и уничтожать воздушные цели с помощью зенитно-пушечных комплексов "Панцирь-С1".
Учения заключались в том, что условный противник применил беспилотники для атаки на позиции зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф".
Комплексы "Панцирь-С1" обнаружили, идентифицировали и уничтожили воздушные цели, которые были сымитированы электронным способом.
ЗРПК "Панцирь-С1" является комплексом малого радиуса действия, которым управляют двое или трое операторов. Комплекс предназначен для защиты небольших объектов от средств воздушного нападения. Также этот комплекс может вести борьбу с легкобронированными наземными целями.
Комплекс "Панцирь-С1" может поражать цели на высоте 15 километров и на расстоянии до 20 километров.
Напомним, в конце января российские оккупационные силы в рамках военных учений развернули в оккупированном Крыму протикорабельний комплекс "Бастион". Оккупанты выполнили подготовку к условным стрельбам.
Кроме того, в конце 2020 года Россия проводила в оккупированном Крыму военные учения с боевыми кораблями.