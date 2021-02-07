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Оккупанты в Крыму учились сбивать беспилотники "Панцирями-С1"

Новина українською → Крым, Воскресенье 07 февраля 2021 14:11
Оккупанты в Крыму учились сбивать беспилотники "Панцирями-С1" Фото: комплекс "Панцирь-С1" (function.mil.ru)
Автор: Дмитрий Левицкий

Войска России провели учения на территории оккупированного Крыма. Оккупационные войска учились находить и уничтожать воздушные цели с помощью зенитно-пушечных комплексов "Панцирь-С1".

Об этом сообщило российское Министерство обороны.

Учения заключались в том, что условный противник применил беспилотники для атаки на позиции зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф".

Комплексы "Панцирь-С1" обнаружили, идентифицировали и уничтожили воздушные цели, которые были сымитированы электронным способом.

ЗРПК "Панцирь-С1" является комплексом малого радиуса действия, которым управляют двое или трое операторов. Комплекс предназначен для защиты небольших объектов от средств воздушного нападения. Также этот комплекс может вести борьбу с легкобронированными наземными целями.

Комплекс "Панцирь-С1" может поражать цели на высоте 15 километров и на расстоянии до 20 километров.

Напомним, в конце января российские оккупационные силы в рамках военных учений развернули в оккупированном Крыму протикорабельний комплекс "Бастион". Оккупанты выполнили подготовку к условным стрельбам.

Кроме того, в конце 2020 года Россия проводила в оккупированном Крыму военные учения с боевыми кораблями.

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