Оккупанты в Крыму учились сбивать беспилотники "Панцирями-С1"

Войска России провели учения на территории оккупированного Крыма. Оккупационные войска учились находить и уничтожать воздушные цели с помощью зенитно-пушечных комплексов "Панцирь-С1".

Об этом сообщило российское Министерство обороны .

Учения заключались в том, что условный противник применил беспилотники для атаки на позиции зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф".

Комплексы "Панцирь-С1" обнаружили, идентифицировали и уничтожили воздушные цели, которые были сымитированы электронным способом.

ЗРПК "Панцирь-С1" является комплексом малого радиуса действия, которым управляют двое или трое операторов. Комплекс предназначен для защиты небольших объектов от средств воздушного нападения. Также этот комплекс может вести борьбу с легкобронированными наземными целями.

Комплекс "Панцирь-С1" может поражать цели на высоте 15 километров и на расстоянии до 20 километров.