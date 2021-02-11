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Росія перетворила ОРДЛО та Крим у великий форпост, - Кравчук

Новость на русском → Нью-Йорк, Четвер 11 лютого 2021 19:35
Росія перетворила ОРДЛО та Крим у великий форпост, - Кравчук Фото: Леонід Кравчук (leonid-kravchuk.com.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що Росія зробила з Криму та окупованих територій Донецької і Луганської областей великий військовий форпост. Він нагадав про постійні порушення міжнародного права Росією.

Про це йшлося на засіданні Радбезу ООН до річниці мінських угод.

"Звичною практикою стало порушення непідконтрольного кордону російськими вантажними ешелонами та автоколонами, які доставляють на окуповані території зброю, озброєння та персонал. Фактично, Росія перетворила ОРДЛО та Крим у свій великий військовий форпост", - сказав Кравчук.

Як додав глава української делегації, Україна сподівається, що реінтеграція Криму та Донбасу скоро настане.

"Сподіваюся, що реінтеграція скоро настане і чим раніше, тим краще. Україна продовжить робити необхідні зусилля для врегулювання конфлікту, ми очікуємо цього і від російської сторони", - заявив він.

Нагадаємо, на вихідних російські окупанти в Криму вчилися збивати безпілотники комплексами "Панцирь-С1".

Також РБК-Україна писало, що Росія наростила військову присутність в Криму. Про це свідчать космічні знімки окупованого півострову.

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