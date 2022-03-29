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Россия предложит встречные инициативы после ознакомления с предложениями Украины, - Мединский

Фото: помощник президента РФ (facebook.com/republic.ru)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня завершились очередные переговоры между Украиной и Россией. Российская сторона обещает направить собственные встречные инициативы, после того, как ознакомится с предложениями нашей стороны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание RT.

"Те предложения, которые направила Украина, мы готовы рассмотреть, дадим наши встречные предложения бесспорно. Теперь мы понимаем, как надо двигаться к компромиссу", - Мединский.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Мединский объяснил, что, якобы, означает "деэскалация" на Киевском и Черниговском направлениях.

Война России против Украины длится тридцать четыре дня. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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