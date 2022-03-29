Росія запропонує зустрічні ініціативи після ознайомлення з пропозиціями України, - Мединський

Сьогодні завершились чергові переговори між Україною та Росією. Російська сторона обіцяє направити власні зустрічні ініціативи, після того, як ознайомиться з пропозиціями нашої сторони.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання RT.
"Ті пропозиції, які направила Україна, ми готові розглянути, дамо наші зустрічні пропозиції безперечно. Тепер ми розуміємо, як треба рухатися до компромісу", - Мединський.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Мединський пояснив, що, нібито, означає "деескалація" на Київському та Чернігівському напрямах.
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