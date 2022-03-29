Не означает прекращения огня: Мединский о "деэскалации" на Киевском и Черниговском направлениях

Глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил, что "деэскалация" на Киевском и Черниговском направлениях не означает прекращения огня. С заявлением о "сокращении боевых действий" сегодня РФ выступила по итогам переговоров в Стамбуле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

"Первый шаг касается постепенной военной деэскалации на двух основных направлениях - Киевском и Черниговском. Мы понимаем, что в Киеве находятся люди, которым надо принимать решения, поэтому не хотим предоставлять этот город дополнительному риску", - сказал Мединский.

Напомним, сегодня по итогам переговоров украинской и российской делегаций в Стамбуле РФ заявила о двух шаги по деэскалации. Отметив, что российские войска "кардинально сократят боевые действия на Киевском и Черниговском направлениях".

После чего разведка США зафиксировала отвод части российских войск от столицы Украины, пытаясь сократить боевые действия на Киевском и Черниговском направлениях. По данным американской спецслужбы, Россия серьезно изменила стратегию.

Ранее о отвод части российских войск из Киевской и Черниговской областей сообщили в Генштабе ВСУ.

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