Россия снова попалась на допинге: что известно о скандале на зимней Олимпиаде-2022

После завершения командных соревнований в фигурном катании, где победителем стала команда ОКР, не провели церемонию награждения. Позже выяснилось, что причиной переноса стала проблемная допинг-проба российской фигуристки Камилы Валиевой.

По данным тамошней прессы, сомнительный тест спортсменка сдала еще в декабре. Анализ показал наличие в организме Валиевой запрещенного препарата в небольшой дозе.

Первые слухи связали положительный тест с употреблением марихуаны. Впоследствии заместитель генпродюсера телеканала "Матч ТВ" Василий Конов заявил, что в пробе был обнаружен триметазидин.

Это вещество является составной частью препаратов для лечения проблем с сердцем. Теоретически триметазидин не влияет на улучшение спортивных результатов. Тем не менее, он входит в список запрещенных Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

Особенность истории Валиевой кроется в основах Антидопингового кодекса. Его нормы предусматривают, что личность нарушителя не может быть раскрыта до его 16-летию. Фигуристке в данный момент 15 лет.

"Камила не отстранена от участия в Играх. Мы ждем официальных заявлений Международного олимпийского комитета", – заявила ТАСС пресс-атташе российской федерации фигурного катания Ольга Ермолина.

Скорее всего, Валиева будет отстранена, а ОКР потеряет золотые награды в командных соревнованиях по фигурному катанию. Тогда победителем станет сборная США, "серебро" перейдет Японии, а бронзовые медали достанутся Канаде.