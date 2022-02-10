Росія знову впіймалася на допінгу: що відомо про скандал на зимовій Олімпіаді-2022

Після завершення командних змагань у фігурному катанні, де переможцем стала команда ОКР, не провели церемонію нагородження. Пізніше з'ясувалося, що причиною перенесення стала проблемна допінг-проба російської фігуристки Каміли Валієвої.

За даними тамтешньої преси, сумнівний тест спортсменка здала ще в грудні. Аналіз показав наявність в організмі Валієвої забороненого препарату в невеликій дозі.

Перші чутки пов'язали позитивний тест із вживанням марихуани. Згодом заступник генпродюсера телеканалу "Матч ТВ" Василь Конов заявив, що в пробі виявили триметазидин.

Ця речовина є складовою препаратів для лікування проблем із серцем. Теоретично триметазидин не впливає на поліпшення спортивних результатів. Проте, він входить у перелік заборонених Всесвітнім антидопінговим агентством (WADA).

Особливість історії Валієвої криється в засадах Антидопінговогу кодексу. Його норми передбачають, що особа порушника не може бути розкрита до його 16-річчя. Фігуристці наразі 15 років.

"Каміла не відсторонена від участі в Іграх. Ми чекаємо на офіційні заяви Міжнародного олімпійського комітету", – заявила ТАСС прес-аташе російської федерації фігурного катання Ольга Єрмоліна.

Найімовірніше, Валієва буде відсторонена, а ОКР втратить золоті нагороди в командних змаганнях у фігурному катанні. Тоді переможцем стане збірна США, "срібло" перейде Японії, а бронзові медалі дістануться Канаді.