Россия потребует от НАТО разъяснений по "гарантиям безопасности"

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил о направлении в НАТО запроса с требованием разъяснить, как Альянс намерен выполнять так называемые "гарантии безопасности". По его словам, ответ станет ключевым при формировании будущих российских предложений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Сегодня через МИД направляем официальный запрос нашим коллегам в Североатлантическом союзе (НАТО - ред.) и ОБСЕ с призывом объяснить, как они намерены реализовать обязательство не укреплять свою безопасность за счет других", - цитирует агентство заявление Лаврова.

Глава российского МИД подчеркнул, что если НАТО не планирует этого делать, то должны объяснить причины. "Это будет ключевым вопросом при определении наших будущих предложений, о чем мы доложим президенту России Владимиру Путину", - добавил министр.

По его словам, Россия намерена добиваться от Запада не просто обещаний, а юридически обязывающих "гарантий безопасности". Он уточнил, что они должны обеспечивать безопасность в Европе с учетом законных интересов Москвы.