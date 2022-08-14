Россия может потерять способность защищаться от любых контратак в Херсонской области, - ISW

Эксперты отмечают, что перевозка боеприпасов, горючего и тяжелой техники в количестве, достаточном для наступательных или даже масштабных оборонительных операций, через понтонные переправы или по воздуху нецелесообразна, если не невозможна.

"Если украинские силы разрушили все три моста и смогут помешать РФ восстановить работоспособность любого из них в течение длительного периода времени, то российские силы на западном берегу Днепра, вероятно, потеряют способность защищаться даже от ограниченных украинских контратак", - объясняют в ISW.

В Институте изучения войны отметили следующие признаки ухудшения поставок армии оккупантов, связанные с нарушением наземных линий связи: