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Россия может потерять способность защищаться от любых контратак в Херсонской области, - ISW

Фото: Россия может потерять способность защищаться от любых контратак в Херсонской области (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

ВСУ, нанося удары по Каховскому мосту, нарушают российские наземные линии связи. Следовательно, оккупанты не могут поддерживать масштабные механизированные операции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Эксперты отмечают, что перевозка боеприпасов, горючего и тяжелой техники в количестве, достаточном для наступательных или даже масштабных оборонительных операций, через понтонные переправы или по воздуху нецелесообразна, если не невозможна.

"Если украинские силы разрушили все три моста и смогут помешать РФ восстановить работоспособность любого из них в течение длительного периода времени, то российские силы на западном берегу Днепра, вероятно, потеряют способность защищаться даже от ограниченных украинских контратак", - объясняют в ISW.

В Институте изучения войны отметили следующие признаки ухудшения поставок армии оккупантов, связанные с нарушением наземных линий связи:

  • нехватка топлива и боеприпасов среди российских войск в западной части Херсонской области;
  • заброшенная российская техника;
  • снижение интенсивности, прекращение наземных и артиллерийских атак россиян;
  • возможно, участились случаи краж со стороны россиян;
  • участились сообщения российских солдат о нехватке снабжения;
  • увеличение числа российских военнопленных, захваченных украинскими войсками;
  • отсутствие новой тяжелой техники, доставленной на запад Херсонской области.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что борьба на юге Украины дает хорошие новости об уничтожении сил и средств российской армии.

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