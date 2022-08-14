Росія може втратити здатність захищатися від будь-яких контратак у Херсонській області, - ISW

Експерти зазначають, що перевезення боєприпасів, пального і важкої техніки в кількості, достатній для наступальних або навіть масштабних оборонних операцій, через понтонні переправи або повітрям недоцільне, якщо не неможливе.

"Якщо українські сили зруйнували всі три мости і зможуть перешкодити РФ відновити працездатність будь-якого з них протягом тривалого періоду часу, то російські сили на західному березі Дніпра, ймовірно, втратять здатність захищатися навіть від обмежених українських контратак", - пояснюють у ISW.

В Інституті вивчення війни відзначили такі ознаки погіршення поставок армії окупантів, пов'язані з порушенням наземних ліній зв'язку: