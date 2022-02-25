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Росія втратила близько 800 військових в ході атаки на Україну, - Міноборони

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Київ, П'ятниця 25 лютого 2022 05:14
Росія втратила близько 800 військових в ході атаки на Україну, - Міноборони Фото: Росія втратила близько 800 військових в ході атаки на Україну (t.me/tsaplienko)
Автор: Артур Родивилов

Росія втратила близько 800 своїх військових в ході першого дня "масштабного" вторгнення в Україну. Також ЗСУ збили 7 літаків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони.

Крім того, підбито 6 вертольотів, 30 танків і 130 БМП.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив про серйозні втрати з боку Росії.

Раніше українські військові збили ряд російських літаків у Луганській області. Крім того, були знищені два танки.

Також повідомлялося, що Російські танкові колони намагаються прорватися в Луганську область, українська сторона нав'язала їм бої.

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