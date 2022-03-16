Россия потеряла до 40% подразделений, отправленных в Украину, - Генштаб

"В целом, по состоянию на 15 марта 2022 года, враг потерял (уничтожено полностью или потеряна боеспособность) до 40% подразделений, привлеченных к т.н. "операции" на территории Украины", - говорится в сообщении.

В Генштабе проинформировали, что противник пытается усилить группировку войск за счет дополнительного переброса на территорию Украины БТГ (батальонных тактических групп), которые сформированы из сводных подразделений, которые уже понесли потери в течение первых 10 суток вторжения, а также военных наемников-иностранцев.

"Кроме того, по имеющейся информации, российское военное руководство приняло решение о досрочном выпуске курсантов высших военных учебных заведений на территории российской федерации с последующим привлечением их к боевым действиям против Украины", - добавили в ведомстве.