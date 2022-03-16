Росія втратила до 40% підрозділів, відправлених в Україну, - Генштаб

"Загалом, станом на 15 березня 2022 року, ворогом втрачено (знищено повністю, або втрачена боєздатність) до 40 % підрозділів, залучених до т.зв. “операції” на території України", - йдеться в повідомленні.

У Генштабі поінформували, що противник намагається посилити угруповання військ за рахунок додаткового перекидання на територію України БТГ (батальйонних тактичних груп), що сформовані зі зведених підрозділів, які вже зазнали втрат протягом перших 10 діб вторгнення, а також військових найманців-іноземців.

"Крім того, за наявною інформацією, російським військовим керівництвом прийнято рішення про достроковий випуск курсантів вищих військових навчальних закладів на території російської федерації з подальшим залученням їх до бойових дій проти України", - додали у відомстві.