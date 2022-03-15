ВСУ отбили вражеские атаки на Мариуполь и заставили отступить с потерями
Украинские военные отбили попытки российских оккупантов захватить Мариуполь, и нанесли существенные потери, заставив отступить.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
"На Мариупольском направлении противник пытается захватить Мариуполь. Украинскими воинами были успешно отражены атаки захватчиков. Общие потери противника составили около 150 человек, 2 танка, 7 БМП и один БТР. После понесенных потерь кафиры прекратили наступательные действия и отступили", - говорится в оперативной сводке.
Также в Генштабе отметили, что артиллерия и авиация ВСУ нанесли огневое поражение по скоплению военной техники и колоннам российских войск на маршрутах выдвижения.
Так, по имеющейся информации, по результатам артиллерийского огневого налета было уничтожено 12 единиц вражеской автомобильной техники.
"Также потери понесли батальоны тактические группы из состава 336-й отдельной бригады морской пехоты и 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады", - говорится в сообщении.
Ранее советник главі ОПУ Алексей Арестович рассказал, что сейчас основные направления российских атак - это Мариуполь, зона ООС и Николаев.
Напомним, что 14 марта из Мариуполя удалось выехать около 160 автомобилям с людьми при эвакуации из окруженного города.
Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!
Победа будет за нами! Слава Украине!