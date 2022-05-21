Россия посылает сигнал Западу о возможности зафиксировать результаты войны на сегодняшний день, - ЦПД

В ЦПД отметили, что, учитывая полученную реакцию "коллективного Запада", российская пропагандистская машина продолжит смягчать "воинственную" риторику, или снова возьмет оперативную паузу для построения нового вектора работы и подготовки новых "методичек".

В данное время происходит изменение вектора российских пропагандистов. Индикатором начала смены "кремлевских методичек" стал российский эксперт-пропагандист Михаил Ходаренок, который в эфире передачи "60 минут" заявил, что России следует вывести войска из Украины.

При этом он предупредил, что для российской армии ситуация будет только ухудшаться, поскольку Украина имеет большую международную поддержку.

"Самый главный недостаток нашего военно-политического положения в том, что мы в полном геополитическом одиночестве и практически против нас, как бы нам ни хотелось это признавать, весь мир. Из этой ситуации нужно выходить", - отметил Ходаренок.

Говоря о военных способностях Вооруженных сил Украины, он заявил, что уровень профессионализма любой армии определяется не комплектованием ее по контракту, а уровнем подготовки личного состава и его настроения, готовности проливать кровь за свою Родину.

"Вот этим определяется уровень профессионализма. В конце концов, победа на поле боя определяется высоким нравственным состоянием личного состава, проливающего кровь, за те идеи, за которые он готов сражаться", - заявил он.

При этом в ЦПД отмечают, что самое удивительное, что выступление Ходаренка сопровождалось довольно умеренными комментариями ведущей Ольги Скабеевой. И этот факт наталкивает на размышления еще больше.

"Тезис "не все так однозначно" в контексте войны с Украиной распространяется на российские СМИ всех уровней. Эксперты и политологи разного калибра дают прогнозы, близкие к капитуляционным", - отметили в ЦПД.

Еще одним странным фактом в этой ситуации является то, что вслед за пропагандистами к тиражированию тезиса "не все так однозначно" добавились и первые лица России: представители высшего политического руководства России, дипломаты и даже военные.

Последние углубляют основной тезис, заявляя примерно следующее: "Россия сегодня воюет не с Украиной, а с объединенным Западом, к сожалению, на территории Украины и руками украинцев", - такие заявления прямо противоположны тем, что высказывались в медийном поле еще два - три недели назад.

"И здесь важно сделать первый вывод: всеми коммуникационными каналами населению России навязывается мнение, что «в войне не все так однозначно, поскольку мы (Россия) воюем не со слабой Украиной, а с могущественным Западом". Таким образом нивелируется даже малейший намек на революционные настроения среди населения России", - сказали в ЦПД.