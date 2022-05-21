Росія посилає сигнал Заходу про можливість зафіксувати результати війни на сьогоднішній день, - ЦПД

У ЦПД зазначили, що, враховуючи отриману реакцію "колективного заходу", російська пропагандистська машина продовжить пом'якшувати "войовничу" риторику, або знову візьме оперативну паузу для побудови нового вектора роботи і підготовки нових "методичок".

В даний час відбувається зміна вектора російських пропагандистів. Індикатором початку зміни "кремлівських методичок" став російський експерт-пропагандист Михайло Ходорьонок, який в ефірі передачі "60 хвилин" заявив, що Росії слід вивести війська з України.

При цьому він попередив, що для російської армії ситуація буде тільки погіршуватися, оскільки Україна має велику міжнародну підтримку.

"Найголовніший недолік нашого військово-політичного становища в тому, що ми в повній геополітичній самоті і практично проти нас, як би нам не хотілося це визнавати, весь світ. З цієї ситуації потрібно виходити", - зазначив Ходорьонок.

Говорячи про військові здібності Збройних сил України, він заявив, що рівень професіоналізму будь-якої армії визначається не комплектуванням її за контрактом, а рівнем підготовки особового складу та його настрою, готовності проливати кров за свою Батьківщину.

"Ось цим визначається рівень професіоналізму. Зрештою, перемога на полі бою визначається високим моральним станом особового складу, що проливає кров, за ті ідеї, за які він готовий битися", - заявив він.

При цьому в ЦПД відзначають, що найдивовижніше, що виступ пропагандиста супроводжувався досить помірними коментарями ведучої Ольги Скабєєвої. І цей факт наштовхує на роздуми ще більше.

"Теза "не все так однозначно" в контексті війни з Україною поширюється на російські ЗМІ всіх рівнів. Експерти і політологи різного калібру дають прогнози, близькі до капітуляційних", - зазначили в ЦПД.

Ще одним дивним фактом у цій ситуації є те, що слідом за пропагандистами до тиражування тези "не все так однозначно" додалися і перші особи Росії: представники вищого політичного керівництва Росії, дипломати і навіть військові.

Останні поглиблюють основну тезу, заявляючи приблизно наступне: "Росія сьогодні воює не з Україною, а з об'єднаним заходом, на жаль, на території України і руками українців", - такі заяви прямо протилежні тим, що висловлювалися в медійному полі ще два - три тижні тому.

"І тут важливо зробити перший висновок: всіма комунікаційними каналами населенню Росії нав'язується думка, що "у війні не все так однозначно, оскільки ми (Росія) воюємо не зі слабкою Україною, а з могутнім Заходом". Таким чином нівелюється навіть найменший натяк на революційні настрої серед населення Росії", - сказали в ЦПД.