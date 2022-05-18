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Оккупанты могут использовать автобусы ФК "Мариуполь" для пропаганды, - вице-президент клуба

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Мариуполь, Среда 18 мая 2022 07:57
Оккупанты могут использовать автобусы ФК "Мариуполь" для пропаганды, - вице-президент клуба Фото: оккупанты могут использовать автобусы ФК "Мариуполь" для пропаганды (t.me/mariupolrada)
Автор: Роман Мирончук

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области россияне планируют использовать клубные автобусы футбольной команды "Мариуполь" для пропаганды.

Об этом заявил вице-президент ФК "Мариуполь" Андрей Санин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мариупольский горсовет.

"Даже не знаю, настолько автобусы пострадали от обстрелов и мародеров. Но если в будущем вы увидите в пропагандистских роликах из Мариуполя наши автобусы, знайте - футбольный клуб Украинской премьер-лиги "Мариуполь" не имеет к этому никакого отношения!" - отметил Санин.

Оккупанты могут использовать автобусы ФК &quot;Мариуполь&quot; для пропаганды, - вице-президент клуба

Клубные автобусы ФК "Мариуполь" (фото: t.me/mariupolrada)

Напомним, Всемирная организация здравоохранения предупреждает о распространении холеры в оккупированном Мариуполе.

Мы также писали о том, что российские оккупанты скрывают число погибших в Мариуполе. Россияне уменьшили количество погибших под завалами драмтеатра в 25 раз.

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