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Россия поставит Беларуси десятки самолетов и системы ПВО, - Лукашенко

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Минск, Среда 01 сентября 2021 12:16
Россия поставит Беларуси десятки самолетов и системы ПВО, - Лукашенко Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: РБК-Украина

Российская Федерация поставит Беларуси десятки самолетов, вертолетов и системы противовоздушной обороны (ПВО). Дополнительное вооружение могут докупить после учений "Запад-2021".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на БЕЛТА.

В частности, о поставках рассказал Александр Лукашенко.

"В ближайшее время, я подписал позавчера распоряжение, из Российской Федерации поставят нам, не буду говорить, какие деньги и что, десятки самолетов, десятки вертолетов, самого важного вооружения ПВО. Может быть, даже C-400. Нам они очень нужны, я уже об этом говорил", - заявил он.

По его словам, Минск получит самое современное оборудование.

"Мы дооснастимся. Если мы увидим на учениях, что нам нужно что-то еще, значит, мы купим у Российской Федерации и поставим на вооружение", - добавил Лукашенко.

Напомним, ранее Лукашенко допустил размещение в Беларуси военных самолетов России.

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Александр Лукашенко Российская Федерация Беларусь
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