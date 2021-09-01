Росія поставить Білорусі десятки літаків і системи ППО, - Лукашенко

Зокрема, про поставки розповів Олександр Лукашенко.

"Найближчим часом, я підписав позавчора розпорядження, з Російської Федерації поставлять нам, не буду говорити, які гроші і що, десятки літаків, десятки вертольотів, найважливішого озброєння ППО. Можливо, навіть C-400. Нам вони дуже потрібні, я вже про це говорив", - заявив він.

За його словами, Мінськ отримає найсучасніше обладнання.

"Ми дооснастимося. Якщо ми побачимо на навчаннях, що нам потрібно щось ще, значить, ми купимо у Російської Федерації і поставимо на озброєння", - додав Лукашенко.