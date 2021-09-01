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Росія поставить Білорусі десятки літаків і системи ППО, - Лукашенко

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Мінськ, Середа 01 вересня 2021 12:16
Росія поставить Білорусі десятки літаків і системи ППО, - Лукашенко Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: РБК-Україна

Російська Федерація поставить Білорусі десятки літаків, вертольотів і системи протиповітряної оборони (ППО). Додаткове озброєння можуть докупити після навчань "Захід-2021".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на БЕЛТА.

Зокрема, про поставки розповів Олександр Лукашенко.

"Найближчим часом, я підписав позавчора розпорядження, з Російської Федерації поставлять нам, не буду говорити, які гроші і що, десятки літаків, десятки вертольотів, найважливішого озброєння ППО. Можливо, навіть C-400. Нам вони дуже потрібні, я вже про це говорив", - заявив він.

За його словами, Мінськ отримає найсучасніше обладнання.

"Ми дооснастимося. Якщо ми побачимо на навчаннях, що нам потрібно щось ще, значить, ми купимо у Російської Федерації і поставимо на озброєння", - додав Лукашенко.

Нагадаємо, раніше Лукашенко допустив розміщення в Білорусі військових літаків Росії.

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Олександр Лукашенко Російська Федерація Білорусь
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