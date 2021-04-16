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Россия пообещала ответить Польше на высылку своих дипломатов соответствующим образом

Новина українською → Москва, Пятница 16 апреля 2021 19:32
Россия пообещала ответить Польше на высылку своих дипломатов соответствующим образом Фото: глава МИД РФ Сергей Лавров (kremlin.ru)
Автор: РБК-Украина

Россия ответит соответствующим образом на высылку Польшей троих российских дипломатов. Ранее Варшава приняла решение выслать представителей дипмиссии РФ после введения США антироссийских санкций.

Об этом заявил на пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Там еще, по-моему, Польша объявила о высылке наших дипломатов. Ответим и здесь, разумеется, соответствующим образом", - сказал Лавров.

Ранее власти Польши объявили трех российскими дипломатов персонами нон грата. Основанием для этого послужило нарушение представителями дипмиссии дипломатического статуса и осуществления действий во вред республике. Кроме того, Варшава выразила солидарность с решением США ввести санкции против РФ.

В ходе брифинга Лавров также заявил, что помощник президента России Юрий Ушаков провел беседу с послом США Джоном Салливаном. Кремль рекомендовал ему поехать на консультации в США.

Отметим, президент США Джо Байден выдал указ о введении новых санкций против России. Введение ограничений в Белом доме объяснили "вредоносной внешней деятельностью" России.

Вместе с введением новых санкций США высылают десять российских дипломатов.

Напомним, в Кремле заявили, что точки зрения президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена не совпадают в понимании того, чтобы выстраивать отношения. Москва обещает "принцип взаимности"

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