Росія пообіцяла відповісти Польщі на висилку своїх дипломатів відповідним чином
Росія відповість відповідним чином на висилку Польщею трьох російських дипломатів. Раніше Варшава прийняла рішення вислати представників дипмісії РФ після введення США антиросійських санкцій.
Про це заявив на прес-конференції міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.
"Там ще, по-моєму, Польща оголосила про висилку наших дипломатів. Відповімо і тут, зрозуміло, відповідним чином", - сказав Лавров.
Раніше влада Польщі оголосила трьох російськими дипломатів персонами нон грата. Підставою для цього послужило порушення представниками дипмісії дипломатичного статусу і здійснення дій на шкоду республіці. Крім того, Варшава висловила солідарність з рішенням США ввести санкції проти РФ.
В ході брифінгу Лавров також заявив, що помічник президента Росії Юрій Ушаков провів бесіду з послом США Джоном Салливаном. Кремль рекомендував йому поїхати на консультації в США.
Відзначимо, президент США Джо Байден видав указ про введення нових санкцій проти Росії. Введення обмежень в Білому домі пояснили "шкідливої зовнішньою діяльністю" Росії.
Разом з введенням нових санкцій США висилають десять російських дипломатів.
Нагадаємо, в Кремлі заявили, що точки зору президента РФ Володимира Путіна і президента США Джо Байдена не збігаються в розумінні того, щоб вибудовувати відносини. Москва обіцяє "принцип взаємності"