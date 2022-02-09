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Росія зрозуміла посил про санкції у разі вторгнення в Україну, - Шольц

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Берлін, Середа 09 лютого 2022 21:37
Росія зрозуміла посил про санкції у разі вторгнення в Україну, - Шольц Фото: німецький канцлер Олаф Шольц (GettyImages)
Автор: Ілона Свиридова

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про те, Москва зрозуміла посил Заходу про готовність ввести жорсткі санкції проти Росії у разі вторгнення в Україну. Проте ситуація досі залишається напруженою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Занадто рано говорити про те, що проблеми вирішені. Вони настільки серйозні і будуть залишатися такими ще якийсь час, тому вони заслуговують нашої уваги", - заявив Шольц на прес-конференції після переговорів з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен.

Він також додав, що США, Євросоюз і НАТО діють узгоджено щодо потенційних санкцій проти Росії, які "дуже добре готуються".

Нагадаємо, у президента США Джо Байдена не вважають за потрібне негайно вводити санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2", оскільки ця опція має бути важелем впливу, щоб стримати її від вторгнення в Україну.

Також повідомлялося, що країни ЄС виступили проти відключення Росії від SWIFT.

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Санкції проти Росії Олаф Шольц Вторгнення Росії до України
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Росія зрозуміла посил про санкції у разі вторгнення в Україну, - Шольц
Росія зрозуміла посил про санкції у разі вторгнення в Україну, - Шольц
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