Росія зрозуміла посил про санкції у разі вторгнення в Україну, - Шольц
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про те, Москва зрозуміла посил Заходу про готовність ввести жорсткі санкції проти Росії у разі вторгнення в Україну. Проте ситуація досі залишається напруженою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Занадто рано говорити про те, що проблеми вирішені. Вони настільки серйозні і будуть залишатися такими ще якийсь час, тому вони заслуговують нашої уваги", - заявив Шольц на прес-конференції після переговорів з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен.
Він також додав, що США, Євросоюз і НАТО діють узгоджено щодо потенційних санкцій проти Росії, які "дуже добре готуються".
Нагадаємо, у президента США Джо Байдена не вважають за потрібне негайно вводити санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2", оскільки ця опція має бути важелем впливу, щоб стримати її від вторгнення в Україну.
Також повідомлялося, що країни ЄС виступили проти відключення Росії від SWIFT.