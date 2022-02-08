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Страны ЕС выступили против отключения России от SWIFT, - Bloomberg

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Брюссель, Вторник 08 февраля 2022 19:47
Страны ЕС выступили против отключения России от SWIFT, - Bloomberg Фото: в ЕС против отключения России от SWIFT (offshoreview eu)
Автор: Александр Мороз

Страны-участницы Европейского союза выступили против отключения России от международной межбанковской системы SWIFT, что могло стать одним из элементов санкций в случае вторжения в Украину. Согласование пакета санкций ведется в строгой секретности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Издание пишет, что США предлагали включить отключение от SWIFT во всеобъемлющий пакет санкций против России. Однако в самом ЕС нет единой позиции, а Германия выступает за то, чтобы санкции не распространялись на энергетический сектор и российские банки.

По данным Bloomberg, в координации санкций с США наиболее активное участие принимают Германия, Италия и Франция. При этом обсуждение ведется в строгом секрете, чтобы Россия раньше времени не узнала детали. Однако из-за того, что подробности плана неизвестны, к санкциям не могут полноценно подготовиться и некоторые страны ЕС.

Со ссылкой на осведомленных источников Bloomberg отмечает, что представители европейских стран дали понять США, что отключение России от SWIFT недопустимо.

Напомним, ранее американское издание The Wall Street Journal писало, что США сужают свои цели по экономическим санкциям против России и уже не рассматривают отключение от SWIFT.

Хотя в МВФ уже заявили, что готовы поддержать страны, которые пострадают в случае отключения России от SWIFT.

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