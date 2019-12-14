Россия понимает, что требования в минских соглашениях нереальны, - Пристайко

Фото: Вадим Пристайко (РБК-Украина)

Украина настаивает на внесении изменений

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Россия осознает, что минские договоренности требуют изменений. Об этом он заявил в эфире телеканала "Интер" вечером в пятницу.

Пристайко отметил, что Москва на встрече лидеров стран "нормандской четверки" категорически отвергла возможность изменений минских соглашений,

"Есть определенные изменения, которые необходимо внести в Минские договоренности, хотя бы хронологически, они должны были бы закончиться до конца 2015 года и много дат не соответствует реальности", - сказал Пристайко.

Он также отметил, что Россия понимает, что требования, записанные в Минске, не являются реальными.

"То, что они сейчас заявляют, что "и никаких маневров", - это обычно повышение ставок перед следующим раундом переговоров", - сказал глава МИД.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что для пересмотра минских соглашений по урегулированию на Донбассе нужна обоюдная воля сторон конфликта.

РБК-Украина писало, что Зеленский заявил, что текст подписанных минских договоренностей по урегулированию ситуация на Донбассе необходимо изменить, однако это будет очень сложно сделать.