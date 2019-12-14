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Росія розуміє, що вимоги в мінських угодах нереальні, - Пристайко

Новини » Політика     14.12.2019 - 01:09
Росія розуміє, що вимоги в мінських угодах нереальні, - Пристайко
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Україна)

Україна наполягає на внесенні змін

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що Росія усвідомлює, що мінські домовленості вимагають змін. Про це він заявив в ефірі телеканалу "Інтер" увечері в п'ятницю.

Пристайко зазначив, що Москва на зустрічі лідерів країн "нормандської четвірки" категорично відкинула можливість змін мінських угод,

"Є певні зміни, які необхідно внести в Мінські домовленості, хоча б хронологічно, вони повинні були б закінчитися до кінця 2015 року і багато дат не відповідає реальності", - сказав Пристайко

Він також зазначив, що Росія розуміє, що вимоги, записані в Мінську, не є реальними.

"Те, що вони зараз заявляють, що "і ніяких маневрів", - це зазвичай підвищення ставок перед наступним раундом переговорів", - сказав глава МЗС.

Раніше прес-секретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що для перегляду мінських угод щодо врегулювання на Донбасі потрібна взаємна воля сторін конфлікту.

РБК-Україна писало, що Зеленський заявив, що текст підписаних мінських домовленостей щодо врегулювання ситуація на Донбасі необхідно змінити, але це буде дуже складно зробити.

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Новини України Вадим Пристайкомінські угоди
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