Россия помогает Сирии и это нормально, - Трамп

Трамп заявил, что курды - "не ангелы", а Россия может помогать Сирии и "это нормально".

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Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что его не пугают санкции, а его страна не прекратит военную операцию, пока не будет достигнута окончательная цель. Также он сказал, что Турция не пойдет на переговоры с курдами.

Из США в Турцию сегодня отправился вице-президент Майк Пенс и госсекретарь Майк Помпео. Их цель - убедить Турцию прекратить военную операцию и начать переговоры с курдами. Эрдоган заявил, что не будет встречаться с представителями США, однако позже его пресс-секретарь подтвердил информацию, что турецкий лидер все таки встретится с Пенсом и Помпео.