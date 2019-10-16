Росія допомагає Сирії і це нормально, - Трамп

Трамп заявив, що курди - "не ангели", а Росія може допомагати Сирії і "це нормально".

"Курди

Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що його не лякають санкції, а його країна не припинить військову операцію, поки не буде досягнута остаточна мета. Також він сказав, що Туреччина не піде на переговори з курдами.

Із США до Туреччини сьогодні вирушив віце-президент Майк Пенс і держсекретар Майк Помпео. Їх мета - переконати Туреччину припинити військову операцію і почати переговори з курдами. Ердоган заявив, що не буде зустрічатися з представниками США, однак пізніше його прес-секретар підтвердив інформацію, що турецький лідер все-таки зустрінеться з Пенсом і Помпео.