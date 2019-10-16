Россия помогает Сирии и это нормально, - Трамп

Фото: Дональд Трамп (Alex Wong/Getty Images)

В то же время он заявил, что курды - "не ангелы"

Президент США Дональд Трамп опровергает информацию, что уход США из Сирии привел к тому, что курды, которые были американскими союзниками в борьбе против "ИГИЛ", оказались брошенными против турецких военных и что Россия пришла в регион, чтобы заполнить "вакуум". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Трамп заявил, что курды - "не ангелы", а Россия может помогать Сирии и "это нормально".

"К урды хорошо защищены и знают, как бороться", - заявил журналистам американский лидер.

Также Трамп предположил, что участие России в сирийских делах в конечном итоге окажется дорогостоящей. В качестве примера он провел параллели с советско-афганской войной в 1980-х годах.

"Раньше их называли Советским Союзом, а теперь называют Россией, потому что они потеряли столько денег в Афганистане, что им пришлось сокращаться. Очень большое сокращение. Так что, если Россия хочет связываться с Сирией, это действительно их дело", - сказал он.

Напомним, 9 октября Турция начала военную операцию на северо-востоке Сирии. Ее целью является очистка региона от курдских сил, которых Турция считает террористами и создание там "безопасной зоны" для сирийских эмигрантов.

Ранее Трамп пригрозил уничтожить экономику Турции, если та будет принимать "запретные" действия в Сирии и уже через несколько дней после начала операции объявил о введении санкций в отношении Анкары. Турецкую военную операцию также осудили страны Европейского союза.

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что его не пугают санкции, а его страна не прекратит военную операцию, пока не будет достигнута окончательная цель. Также он сказал, что Турция не пойдет на переговоры с курдами.

Из США в Турцию сегодня отправился вице-президент Майк Пенс и госсекретарь Майк Помпео. Их цель - убедить Турцию прекратить военную операцию и начать переговоры с курдами. Эрдоган заявил, что не будет встречаться с представителями США, однако позже его пресс-секретарь подтвердил информацию, что турецкий лидер все таки встретится с Пенсом и Помпео.